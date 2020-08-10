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اعتقال ناشطة سياسية بارزة في هونج كونج بموجب قانون الأمن القومي الجديد

09:07 م الإثنين 10 أغسطس 2020
اعتقال ناشطة سياسية بارزة في هونج كونج بموجب قانون الأمن القومي الجديد

الشرطة في هونج كونج

هونج كونج - (د ب أ)

أصبحت الناشطة أجنيس تشو بمنظمة ديموسيستو، التي جرى حلها، أحدث شخصية سياسية شهيرة في هونج كونج يتم القبض عليها بموجب قانون الأمن القومي الجديد بالمدينة.

يذكر أن ديموسيستو هي منظمة سياسية مؤيدة للديمقراطية، جرى حلها في 30 يونيو الماضي بعد أن سارعت بكين بتطبيق قانون الأمن الجديد الذي يستهدف أعمال التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوات أجنبية.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن قطب الإعلام في هونج كونج جيمي لاي، تعرض للاعتقال اليوم الاثنين للاشتباه في خرقه لقانون الأمن القومي الجديد.

وأفادت تقارير لمنصات إخبارية في هونج كونج من بينها "أر تي إتش كيه" و"ساوث تشاينا مورنينج بوست" بأنه تم القبض على لاي للاشتباه في تواطؤه مع قوات أجنبية.

يشار إلى أن لاي هو مالك صحيفة "آبل ديلي" الشعبية وهو شخصية بارزة مؤيدة للديمقراطية.

ودخل قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونج كونج حيز التنفيذ في 30 يونيو الماضي ويستهدف الداعين للانفصال وأعمال الإرهاب والتخريب والتواطؤ مع القوات الأجنبية.

الشرطة في هونج كونج قانون الأمن القومي ناشطة سياسية منظمة ديموسيستو

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