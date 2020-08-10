أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

وزيرا خارجية السعودية وليتوانيا يبحثان هاتفيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية

06:44 م الإثنين 10 أغسطس 2020
وزيرا خارجية السعودية وليتوانيا يبحثان هاتفيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

الرياض - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، مع وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكيفيشيوس، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت كالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين استعرضا، خلال الاتصال الهاتفي، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلا عن مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

هذا المحتوى من

فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي وزير خارجية ليتوانيا

الخبر التالى:

حسان دياب يعلن استقالة الحكومة اللبنانية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95492

    عدد المصابين

  • 52678

    عدد المتعافين

  • 5009

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 19725892

    عدد المصابين

  • 12660049

    عدد المتعافين

  • 727549

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انفجار هائل في مدينة أمريكية يخلف قتيلًا وأكوامًا من الرماد (فيديو)