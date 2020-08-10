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مهاجرون يحملون فيروس كورونا يصلون إلى جزيرة ليسبوس اليونانية

06:34 م الإثنين 10 أغسطس 2020
مهاجرون يحملون فيروس كورونا يصلون إلى جزيرة ليسبوس اليونانية

فيروس كورونا

أثينا - (د ب أ)

أعلنت السلطات في مدينة مايتيلين عاصمة جزيرة ليسبوس اليونانية، اليوم الاثنين، أن مجموعة من المهاجرين أبحرت من تركيا إلى الجزيرة الأسبوع الماضي، ومن بينهم أشخاص مصابون بفيروس كورونا المستجد.

ومن بين أفراد المجموعة البالغ عددهم 38 شخصا، اثبتت الاختبارات إصابة 17 منهم بالفيروس كما ظهرت عليهم أعراض المرض.

وسوف يبقى المصابون في العزل لمدة أسبوعين في مخيم "كارا تيبي" قبل اخضاعهم لاختبار آخر.

وتفرض السلطات اليونانية الحجر الصحي على جميع المهاجرين الذين يصلون إلى الجزيرة في إطار الاجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا.

فيروس كورونا أثينا جزيرة ليسبوس اليونان

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