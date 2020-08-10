انفجار ضخم في محطة وقود روسية يخلف 7 مصابين (فيديو)
وكالات:
انفجرت محطة تزود بالوقود، في مدينة فولجوجراد الروسية، اليوم الاثنين، ما تسبب في إصابة 7 أشخاص، أحدهم في حالة حرجة وتم نقله للمستشفى، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".
وأفاد شهود عيان أن ألسنة النيران وصلت إلى ارتفاع 9 طوابق.
وقالت وزارة الصحة في فولجوجراد إن الانفجار أسفر عن 7 إصابات، وحتى الآن لم ترد معلومات عن سقوط قتلى.
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