أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

انفجار ضخم في محطة وقود روسية يخلف 7 مصابين (فيديو)

05:58 م الإثنين 10 أغسطس 2020
انفجار ضخم في محطة وقود روسية يخلف 7 مصابين (فيديو)

انفجار ضخم في محطة وقود روسية يخلف 7 مصابين

وكالات:
انفجرت محطة تزود بالوقود، في مدينة فولجوجراد الروسية، اليوم الاثنين، ما تسبب في إصابة 7 أشخاص، أحدهم في حالة حرجة وتم نقله للمستشفى، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".
وأفاد شهود عيان أن ألسنة النيران وصلت إلى ارتفاع 9 طوابق.
وقالت وزارة الصحة في فولجوجراد إن الانفجار أسفر عن 7 إصابات، وحتى الآن لم ترد معلومات عن سقوط قتلى.

انفجار انفجار محطة وقود روسيا

الخبر التالى:

سفير مصر ببيروت: الجسر الجوي الإغاثي نقل 56 طنا من المساعدات للبنان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95492

    عدد المصابين

  • 52678

    عدد المتعافين

  • 5009

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 19725892

    عدد المصابين

  • 12660049

    عدد المتعافين

  • 727549

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انفجار هائل في مدينة أمريكية يخلف قتيلًا وأكوامًا من الرماد (فيديو)