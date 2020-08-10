الإمارات تسجل 179 إصابة جديدة بكورونا

أبوظبي - (د ب أ)

أعلنت الإمارات تسجيل 179 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 62704 إصابة منذ نهاية شهر يناير الماضي.

وأفاد مسؤولون في وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الاثنين، بأنه تم تسجيل 198 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليبلغ إجمالي حالات التعافي في الدولة إلى 56766 حالة.

وذكرت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال ال 24 ساعة الماضية.