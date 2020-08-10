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إيران ترفض تقديم تعويضات لأقارب ضحايا الطائرة الأوكرانية

04:54 م الإثنين 10 أغسطس 2020
إيران ترفض تقديم تعويضات لأقارب ضحايا الطائرة الأوكرانية

حادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة - أرشيفية

طهران - (د ب أ):

ذكرت شركة التأمين الإيرانية، اليوم الاثنين، أنها لن تدفع تعويضات لأقارب طائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطها الجيش الإيراني بشكل عرضي في يناير، مما أسفر عن مقتل 176 شخصا.

وقال غلام رضا سليماني، رئيس شركة التأمين الإيرانية، لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا): "الطائرة مؤمن عليها من جانب الشركات الأوكرانية والأوروبية وبالتالي هي التي يجب أن تدفع التعويضات"، مضيفا أن شركات التأمين الإيرانية ليس لها علاقة بالحادث.

وكان سلاح الطيران الإيراني قد أسقط الطائرة "بوينج 737" التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بُعيد إقلاعها في الثامن من يناير ما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

وكانت إيران قد ألقت باللائمة في الحادث في البداية على مشكلة فنية، ولكنها اعترفت فيما بعد بإسقاطها عرضيا وسط احتدام التوتر مع القوات الأمريكية في العراق المجاور.

وفي تقريرها النهائي بشأن الحادث من منتصف يوليو، تحدثت وكالة الطيران الإيرانية عن "خطأ بشري" قائلة إن تعطل نظام الرادار تسبب في مشاكل في الاتصالات مع الوحدة العسكرية المسؤولة.

طهران الطائرة الأوكرانية شركة التأمين الإيرانية

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