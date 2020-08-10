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اليونان تطالب تركيا بوقف أعمال الحفر الاستكشافية

04:50 م الإثنين 10 أغسطس 2020
اليونان تطالب تركيا بوقف أعمال الحفر الاستكشافية

اليونان

أثينا - أ ش أ

طالبت وزارة الخارجية اليونانية تركيا، في بيان اليوم الاثنين، بوقف أعمالها غير القانونية بجنوب جزيرة كاستيلوريزو، واصفة أعمال الحفر الاستكشافية التي تجريها تركيا بمثابة "تصعيد خطير وجديد" يكشف دور أنقرة المهدد للسلم والمزعزع للاستقرار في المنطقة.

وجاء بيان الخارجية اليونانية، حسبما نقلت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، عقب إعلان البحرية التركية اليوم أن سفينة الاستكشاف التركية "أوروك ريس" ستجري مسحًا سيزميًا في منطقة تقع جنوب جزيرة كاستيلوريزو خلال الأسبوعين المقبلين.

وشددت الخارجية اليونانية، في بيانها، على أنها لن تقبل أي ابتزاز، وأنها ستدافع عن حقوقها السيادية.

يشار إلى أن جزيرة "كاستيلوريزو"‏ هي أصغر الجزر اليونانية الموجودة في قسم رودس الإقليمي في جنوب إيجة شرق اليونان، ويفصلها عن السواحل التركية أقل من كيلومترين.

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اليونان أعمال الحفر الاستكشافية تركيا وزارة الخارجية اليونانية

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