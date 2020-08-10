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دراسة روسية تؤكد تطور مناعة البشر ضد كورونا

03:40 م الإثنين 10 أغسطس 2020
دراسة روسية تؤكد تطور مناعة البشر ضد كورونا

أرشيفية

موسكو - أ ش أ

أظهرت دراسة أجرتها هيئة حماية المستهلك الروسية أن مناعة الإنسان ضد فيروس كورونا آخذة في التطور.

وقالت رئيسة القسم في الهيئة، آنا بوبوفا - خلال اجتماع مع المجلس التنسيقي لمكافحة "كورونا"، حسبما أوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إنه يوجد تطور في الجهاز المناعي بجسم الإنسان في محاربة الفيروس.

واستندت بوبوفا - في تصريحاتها - إلى بحث قامت به الهيئة وأجرته في أبريل الماضي بين العاملين في المجال الطبي في موسكو، ولوحظ اكتشاف كميات جيدة من الجلوبين المناعي الذي يقوم بمحاربة الفيروس وارتفاع نسبته إلى17.7%.

وأضافت أنه تم تكرار التجربة بعد أكثر من 30 يوما، لوحظ زيادة المناعة لدى نفس الأشخاص بنسبة 49.4%، وما يقوله العلماء تؤكده نتائج البحث العلمي، فبعدما مضت فترة قليلة ازداد عدد الأجسام المضادة.

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فيروس كورونا دراسة روسية موسكو حماية المستهلك الروسية

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