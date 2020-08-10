دراسة روسية تؤكد تطور مناعة البشر ضد كورونا
موسكو - أ ش أ
أظهرت دراسة أجرتها هيئة حماية المستهلك الروسية أن مناعة الإنسان ضد فيروس كورونا آخذة في التطور.
وقالت رئيسة القسم في الهيئة، آنا بوبوفا - خلال اجتماع مع المجلس التنسيقي لمكافحة "كورونا"، حسبما أوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إنه يوجد تطور في الجهاز المناعي بجسم الإنسان في محاربة الفيروس.
واستندت بوبوفا - في تصريحاتها - إلى بحث قامت به الهيئة وأجرته في أبريل الماضي بين العاملين في المجال الطبي في موسكو، ولوحظ اكتشاف كميات جيدة من الجلوبين المناعي الذي يقوم بمحاربة الفيروس وارتفاع نسبته إلى17.7%.
وأضافت أنه تم تكرار التجربة بعد أكثر من 30 يوما، لوحظ زيادة المناعة لدى نفس الأشخاص بنسبة 49.4%، وما يقوله العلماء تؤكده نتائج البحث العلمي، فبعدما مضت فترة قليلة ازداد عدد الأجسام المضادة.
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