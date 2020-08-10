بكين تحث واشنطن على وقف جميع أشكال التبادلات الرسمية مع تايوان

بكين - أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، تقديم احتجاج رسمي لدى الولايات المتحدة بشأن زيارة وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس عازار إلى تايوان، مشددة على معارضة بكين الشديدة للتبادلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن "ما فعلته الولايات المتحدة ينتهك بشكل خطير التزاماتها بشأن قضية تايوان، التي تعد الأهم والأكثر حساسية في العلاقات الصينية الأمريكية، وإن مبدأ صين واحدة هو الأساس السياسي للعلاقات بين البلدين".

ودعا "جيان" واشنطن إلى الالتزام بمبدأ صين واحدة وبنود البيانات الثلاثة المشتركة بين الدولتين، ووقف أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية والاتصالات مع منطقة تايوان، ووقف رفع مستوى العلاقات الجوهرية بين الولايات المتحدة وتايوان، والتعامل مع القضايا المتعلقة بتايوان بحكمة حتى لا تتسبب في أضرار جسيمة بالتعاون الصيني الأمريكي في المجالات المهمة والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.