السفارة المصرية بألمانيا تحث أبناء الجالية على المشاركة في انتخابات الشيوخ

برلين - أ ش أ

حث الوزير المفوض خالد نظمي نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة مصر بألمانيا رئيس اللجنة المنوطة بانتخابات مجلس الشيوخ بالسفارة، أبناء الجالية المصرية في ألمانيا على الإدلاء بأصواتهم وفقا لبيانات وإرشادات الهيئة الوطنية للانتخابات، وإرسال بطاقات الاقتراع والمستندات المطلوبة عبر البريد السريع لدولة ألمانيا الاتحادية.

وقال نظمي - في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط ببرلين اليوم الإثنين - إن السفارة المصرية تدعو الجالية المصرية بألمانيا للإدلاء بأصواتها في ظل استخدام آلية جديدة باستحداث البريد السريع، وذلك في إطار القواعد والإجراءات المعمول بها في ألمانيا لمنع التجمعات كإجراء وقائي لمجابها فيروس كورونا.

وأضاف أنه منذ إعلان الهيئة الوطنية إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، نشرت السفارة القواعد والشروط، وفيديوهات للتوعية الخاصة بالإجراءات وكيفية التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة المصرية بألمانيا أن اللجنة بدأت أعمالها بالأمس باستقبال أصوات الناخبين منذ التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، واستأنفت أعمالها اليوم في نفس التوقيت، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات وتأمين اللجنة وفقا للقواعد التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكد أن العملية الانتخابية تسير بنظام وانسيابية وفقا لما هو مقرر.

وفي السياق ذاته، حثت الدكتورة داليا أبو الفتوح حسين مديرة المكتب الثقافي رئيسة البعثة التعليمية بألمانيا - في بيان موجه للمبعوثين المصريين بألمانيا - الطلاب المبعوثين بالإدلاء بأصواتهم عبر البريد السريع.

وأشار البيان إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ هي استكمال للاستحقاقات الدستورية وعلى الجميع المشاركة بها، موضحا أنه نظرا لظروف انتشار جائحة كورونا وما ترتب عليه من حظر التجمعات وتلافيا لانتشار الوباء، فقد استقر الرأي على أن تتم الممارسة الديمقراطية بالمشاركة في الانتخابات إليكترونيا، حتى يتمكن المصريين المغتربين والدارسين المصريين تحت إشراف المكتب بأداء واجبهم الانتخابي بسهولة ويسر وأمان.