أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

العراق: العثورعلى عبوات ناسفة وقذائف هاون في الأنبار وديالى وسامراء

02:59 م الإثنين 10 أغسطس 2020
العراق: العثورعلى عبوات ناسفة وقذائف هاون في الأنبار وديالى وسامراء

ارشيفية

بغداد - أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الإثنين، العثور على عبوات ناسفة ومواد متفجرة وصواريخ وقذائف هاون في الأنبار وديالى وسامراء.

وأضافت الوزارة - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن "مفارز مديرية استخبارات ديالى عثرت على صاروخ كاتيوشا وعبوة ناسفة كانت معدة للتفجير تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في قضاء الخالص وتمت معالجتها ميدانية من قبل الجهد الهندسي".

وأوضحت أن "قيادة عمليات سامراء نفذت واجب بحث وتفتيش في منطقة جزيرة سامراء، أسفر عن العثور على 20 عبوة ناسفة مختلفة الأنواع والأحجام وقذيفتي مدفع عيار 155 ملم وتسعة صواريخ كاتيوشا مختلف الأنواع وثلاث دوائر كهربائية وتسع دوائر تفجير مع البطاريات و20 مسطرة تفجير من مخلفات داعش الإرهابي وتم إتلافها تحت السيطرة".

هذا المحتوى من

عبوات ناسفة قذائف هاون وزارة الدفاع العراقية العراق

الخبر التالى:

السفارة المصرية بألمانيا تحث أبناء الجالية على المشاركة في انتخابات الشيوخ

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95492

    عدد المصابين

  • 52678

    عدد المتعافين

  • 5009

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 19725892

    عدد المصابين

  • 12660049

    عدد المتعافين

  • 727549

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بقسط يبدأ من 1400 جنيه.. ننشر تفاصيل شقق الإسكان الجديدة (تمويل عقاري)