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الكويت تعلن تسجيل 4 حالات وفاة و687 إصابة جديدة بكورونا

01:44 م الإثنين 10 أغسطس 2020
الكويت تعلن تسجيل 4 حالات وفاة و687 إصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة الكويتية

الكويت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 687 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 72400 .

وأعلن الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة مرتبطة بالإصابة بالفيروس، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 482 حالة.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 509 حالات شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 64028 حالة.

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