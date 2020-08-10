ألمانيا تنتقد تركيا بسبب اعتزامها التنقيب عن الغاز شرقي المتوسط

برلين- (د ب أ):

انتقدت الحكومة الألمانية تركيا بسبب إعلانها القيام بمسح زلزالي للتنقيب عن الغاز الطبيعي جنوب جزيرة ميجيستي (كاستلوريزو) اليونانية شرقي البحر المتوسط.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم الاثنين إن أنقرة تعمل بهذا على استمرار تدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي:" وفي هذا الصدد، فإن المزيد من المسح الزلزالي في هذا الوقت هو بالتأكيد الإشارة الخطأ".

وأضاف أن الحكومة الألمانية تدعو تركيا واليونان إلى حل المشاكل بينهما بالحوار.

كان هدوء طفيف قد ساد العلاقات بين أنقرة وأثينا نهاية يوليو الماضي بعد وساطة من المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، وكانت الدولتان المنتميتان إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) قد وافقتا على فتح حوار بخصوص قضايا الطاقة في شرق المتوسط.

وتعتبر اليونان تنقيب تركيا عن الغاز جنوب جزرها المتوسطية عملا غير مشروع بدعوى أن هذه المنطقة تنتمي إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لها، كما أدان الاتحاد الأوروبي (الذي تنتمي إليه اليونان) الأعمال التركية وطالب أنقرة بتعليق هذه الأعمال.

في المقابل، ترى تركيا أن جزيرة مثل كريت لها مياه إقليمية لكنها لا تملك منطقة اقتصادية خالصة.

وقد وقعت اليونان مؤخرا اتفاقية مع مصر اعترفت فيها الأخيرة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر اليونانية.