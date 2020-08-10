تغريم وزير الخارجية الماليزي بسبب "تدخينه" في البرلمان

بانكوك- (د ب أ):

قال وزير الخارجية الماليزي هشام الدين حسين، إنه قام بدفع غرامة بعد ضبطه وهو يدخن خلال انعقاد جلسة برلمانية في الأسبوع الماضي.

وقال هشام الدين الذي بدا وجهه شاحبا، لنواب البرلمان اليوم الاثنين: "الخطأ خطأ، وقد اعترفت به واعتذرت".

ويعتبر التدخين محظورا داخل مجلس الشعب الماليزي. ويتعين على المخالفين دفع غرامة قيمتها 250 رينجت (60 دولارا)، مع مواجهة من لا يقوم بدفع الغرامة لعقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الماليزية يوم الخميس الماضي، صورا تعود إلى الثالث من آب/أغسطس الجاري، يظهر بها وزير الخارجية وهو يقوم بتدخين سيجارة إليكترونية خلسة، من أسفل قناع واقي كان يرتديه، بينما كان وزير النقل وي كا سيونج يوجه خطابا للنواب.