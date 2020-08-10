لوكاشينكو يبرر الإجراءات الصارمة الشرطية ضد المحتجين في بيلاروس
موسكو- (د ب أ):
قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، الذي أشارت نتائج رسمية إلى اقترابه من فوز ساحق في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد، إن الشرطة تقوم "برد ملائم" بشأن الاضطرابات التي أعقبت التصويت.
وفي إشارة إلى ثورة أوكرانيا المجاورة عام 2014، قال لوكاشينكو: "لقد حذرت من أنه لن يكون هناك ميدان، بغض النظر عن مدى رغبة شخص ما في ذلك".
ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية (بيلتا) عن لوكاشينكو قوله: "لن نسمح بتمزيق البلاد".
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