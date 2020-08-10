رئيس الهند السابق براناب موخرجي يعلن إصابته بكورونا

نيودلهي- (د ب ا):

أعلن الرئيس الهندي السابق براناب موخرجي إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت شبكة ان دي تي في أن موخرجي طالب في تغريده كل من خالطه خلال الأسبوع الماضي أن يعزل نفسه ويخضع لاختبار فيروس كورونا.

ويذكر أن موخرجي تولى رئاسة الهند من عام 2012 حتى 2017.

وقال موخرجي، 84 عاما، في تغريدة " أثناء زيارتي للمستشفى لإجراء فحص طبي منفصل، ثبتت إصابتي بفيروس كورونا. أطالب كل من خالطني خلال الأسبوع الماضي أن يعزل نفسه ويخضع للاختبار ".

ويذكر أن الهند سجلت أكثر من مليوني إصابة بفيروس كورونا و أكثر من 44 ألف حالة وفاة بالفيروس.