سلطات بيلاروس تعتقل 3 آلاف شخص في احتجاجات عقب الانتخابات
موسكو - (د ب أ):
ألقت السلطات في بيلاروس القبض على نحو ثلاثة آلاف شخص في احتجاجات في أنحاء البلاد عقب الانتخابات الرئاسية، حسبما قالت وزارة الداخلية البيلاروسية اليوم الاثنين في تصريحات نقلتها وكالة أنباء إنترفاكس الروسية.
وقالت وزارة الداخلية: "من بينهم (المعتقلين) نحو ألف في مينسك وأكثر من ألفين في مناطق أخرى". وأضافت أنه تم الإبلاغ عن احتجاجات في مراكز الاقتراع وفي الشوارع المركزية في 33 منطقة محلية ليل الأحد.
وأضافت أن أكثر من 50 مدنيا و39 فردا من رجال فرض القانون أصيبوا في الاشتباكات.
وقالت الوزارة إنه لم يُقتل أحد. وقالت منظمة حقوق الإنسان البيلاروسية فياسنا في وقت سابق إن شخصا واحدا على الأقل قُتل في اشتباكات بين المحتجين والشرطة.
وأعلنت السلطات الانتخابية في بيلاروس أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو حقق على ما يبدو فوزا ساحقا ليحصل على ولاية سادسة على التوالي في المنصب.
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