استقالة وزيرة العدل اللبنانية على خلفية انفجار مرفأ بيروت
وكالات:
قدمت وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم، اليوم الاثنين، استقالتها إلى رئيس الوزراء حسان دياب، حسبما نقلت تقارير إعلامية لبنانية.
وتعد هذه الاستقالة في حكومة دياب هي الثالثة، حيث أعلن وزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، أمس الأحد استقالته من الحكومة، وذلك بعد ساعات من استقالة وزيرة الإعلام منال عبد الصمد.
كذلك قدم عدد من النواب استقالاتهم من مجلس النواب، من بينهم أعضاء يمثلون تكتلات نيابية مختلفة وآخرون مستقلون، وذلك على خلفية تداعيات الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت والتدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية، التي تشهدها البلاد.
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