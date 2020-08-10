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مدير برنامج الأغذية العالمي يطلع الرئيس اللبناني على مساعدات المتضررين من انفجار مرفأ بيروت

11:58 ص الإثنين 10 أغسطس 2020
مدير برنامج الأغذية العالمي يطلع الرئيس اللبناني على مساعدات المتضررين من انفجار مرفأ بيروت

المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسل

بيروت- (د ب أ):

أطلع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي اليوم الإثنين، الرئيس اللبنانى ميشال عون على المساعدات التي قرر البرنامج تقديمها إلى اللبنانيين المتضررين من انفجار مرفأ بيروت.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية عن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي قوله عقب لقائه مع الرئيس عون فى بيروت إنه "على تواصل دائم مع عدد من المسؤولين الدوليين من أجل توفير المساعدات اللازمة للشعب اللبناني في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به"، لافتا إلى أن "البرنامج يوزع 150 ألف حصة غذائية للمتضررين تكفي لمدة شهر وتغطي 25 ألف شخص".

وقال :"خلال عشرة أيام سيتم إرسال 17500 طن متري من الحبوب، وقد أبحرت البواخر التي تحمل هذه الكمية في اتجاه بيروت، كما سيتم تأمين 30 ألف طن متري من دقيق القمح توزع على المخابز اللبنانية لتأمين انتاج الخبز".

ولفت إلى أن "البرنامج سوف يرسل معدات وتجهيزات ومولدات بقيمة 30 مليون دولار بعد تنظيف بقعة من مرفأ بيروت لاستقبال السفن التي تنقل الحبوب من مختلف الأنواع. وستصل إلى بيروت خلال أيام مخازن مؤقتة توضع في المرفأ لتخزين الحبوب التي سترسل الى بيروت".

وأوضح أن البرنامج "سيضاعف عدد اللبنانيين المستفيدين من خدمة الوضع النقدي التي تعطى شهريا، وسيزداد عدد المستفيدين من هذه الخدمة وذلك بمجموع يبلغ 25 مليون دولار شهريا تساهم في إنعاش الاقتصاد اللبناني".

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