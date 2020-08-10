بريطانيا: إنقاذ 20 مهاجرا سوريا قبالة سواحل مدينة "دوفر"

لندن - أ ش أ

أعلنت السلطات البريطانية اليوم الإثنين، إنقاذ 20 مهاجرا سوريا كانوا على متن قارب مطاطي بالقناة الإنجليزية (بحر المانش) قبالة سواحل مدينة "دوفر".

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أن ذلك يأتي في الوقت الذي صرحت فيه وزيرة الرعاية هيلين ويتلي بأن استمرار عبور المهاجرين للقناة الإنجليزية هو أمر غير مقبول يجب أن يتوقف، مضيفة أن الرحلة شديدة الخطورة وطريقة غير شرعية لدخول البلاد وأنه سيتم اتخاذ إجراءات.

ووصل منذ بداية العام الجاري أكثر من أربعة آلاف مهاجر إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية.