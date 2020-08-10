فتح قضايا جنائية بشأن أعمال شغب وعنف ضد الشرطة في بيلاروسيا

مينسك - أ ش أ

أعلن رئيس لجنة التحقيق في بيلاروسيا إيفان نوسكيفيتش، اليوم الاثنين أنه تم فتح قضايا جنائية بشأن أعمال شغب وعنف ضد الشرطة، مؤكدا أن المشاركين في هذه الأعمال قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

وقال نوسكيفيتش - في تصريح نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "فتحت لجنة التحقيق دعاوى جنائية بشأن وقائع أعمال شغب جماعية وعنف ضد موظفي وزارة الداخلية في مدينة مينسك وعدد من المناطق الأخرى في البلاد".

وأضاف رئيس لجنة التحقيق أنه "تم فتح هذه القضايا الجنائية بموجب أجزاء مختلفة من المادة 293 من القانون الجنائي، وقد يواجه المسؤولون عن هذه الأعمال عقوبة السجن لمدة تتراوح من 8 إلى 15 سنة".

وأكد نوسكيفيتش أن جميع الأعمال غير القانونية كانت مصحوبة بالعنف ضد ضباط الشرطة إذ أصيب العشرات منهم، بالإضافة إلى تدمير الممتلكات ومقاومة ممثلي السلطات، وأثناء عمليات التفتيش التي أجراها ضباط إنفاذ القانون تم تسجيل استخدام حاويات القمامة والمقاعد والعصي والحجارة المرصوفة والقوارير والسوائل القابلة للاشتعال كأدوات للجريمة.

وشدد على أن المهتمين بأعمال الشغب الجماعية يستخدمون حشود الناس كأداة لتحقيق أهدافهم، وقال "أدعو إلى عدم الاستسلام للاستفزازات والدعوات لزعزعة النظام العام".

وكانت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروسيا ليليا يرموشينا قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - أنه وفقا للنتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس فقد حصل الرئيس الحالي للبلاد ألكسندر لوكاشينكو على نسبة 23ر80% من الأصوات.

وبعد إغلاق مراكز التصويت عبر البلاد، اندلعت في العاصمة البيلاروسية وعدة مدن أخرى احتجاجات تحولت إلى اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.