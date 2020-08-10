الصين: 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 14 بعدوى محلية

بكين - (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 49 حالة إصابة جديدة بينها 14 بعدوى محلية، ما رفع إجمالي المصابين إلى 84668 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن جميع الحالات المحلية تم الإبلاغ عنها في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، فيما جاءت الإصابات الوافدة من الخارج بواقع 18 حالة في شنجهاي و4 حالات في كل من مقاطعتي شاندونغ وسيتشوان و3 حالات في كل من مقاطعتي قوانغدونغ و شنشي وحالتين في مقاطعة لياونينغ وحالة واحدة في مقاطعة تشجيانغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2169 حالة غادر منها 2037 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 64 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 79232 شخصا، مشيرة إلى أن 24055 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 2305 أشخاص الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 31 حالة جديدة بدون أعراض بينها 24 حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 283 حالة منها 136 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 4079 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 52 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 477 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 2847 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و441 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.