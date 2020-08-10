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متظاهرون يطالبون رئيس وزراء كندا بدعم الشعب اللبناني

01:57 ص الإثنين 10 أغسطس 2020
متظاهرون يطالبون رئيس وزراء كندا بدعم الشعب اللبناني

جستن ترودو

مونتريال - (أ ش أ):
طالب متظاهرون كنديون من أصول لبنانية، الأحد، رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، بدعم الشعب اللبناني.
ودعا المتظاهرون في مدينة مونتريال الناس إلى التجمع أمام القنصلية اللبنانية في مونتريال للمطالبة بإنقاذ لبنان.
كما نظم آخرون مظاهرة أمام مقر البرلمان الفدرالي في العاصمة أوتاوا، بجانب تنظيم وقفة تضامن وسط مدينة مسيساجا بمقاطعة أونتاريو ذات الأغلبية العربية.
كان مئات الكنديين اللبنانيين قد احتشدوا في ساحة ناثان فيليبس وسط مدينة تورونتو أمس السبت، في وقفة احتجاجية لإحياء ذكرى ضحايا انفجار بيروت الذي خلف عشرات القتلى ومئات الجرحى.
وحمل المئات في الوقفة الاحتجاجية الأعلام اللبنانية، وأضاؤوا الشموع تكريما لضحايا الانفجار، كما تم عزف النشيد الوطني الكندي واللبناني خلال الوقفة.

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جستن ترودو لبنان كندا دعم الشعب اللبناني

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