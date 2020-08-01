"فيسبوك" تحجب حسابات بعض مؤيدي الرئيس البرازيلي في الخارج

برازيليا - (د ب أ):

وافقت شركة فيسبوك على حجب حسابات بعض مؤيدي الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو في الخارج، حسبما أفاد متحدث باسم الشركة اليوم السبت.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن قرار الحجب يأتي في الوقت الذي تسعى فيه الشركة جاهدة لنقض حكم أصدره قاضي المحكمة العليا البرازيلية في إطار تحقيق حول ما يشتبه بقيام مجموعة من المستخدمين بنشر أخبار كاذبة عن المحكمة.

وقال المتحدث باسم فيسبوك في رسالة تلقتها وكالة بلومبرج للأنباء إن الشركة لا ترى بديلا آخر في هذه المرحلة، سوى الامتثال لقرار المحكمة القاضي بحظر هذه الحسابات على مستوى العالم، كما أننا سوف نتقدم باستئناف ضد هذا الحكم أمام المحكمة العليا لإلغائه.

وكان عملاق التواصل الاجتماعي، قد وافق في بادئ الأمر على حجب حسابات عدد من مؤيدي بولسونارو داخل البرازيل فقط.