أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأضحى أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة

حفتر: الليبيون لم يروا من الأتراك سوى الشر ولن نُستعمر مرة ثانية

10:46 م السبت 01 أغسطس 2020
حفتر: الليبيون لم يروا من الأتراك سوى الشر ولن نُستعمر مرة ثانية

خليفة حفتر

جدد قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، مساء السبت، عزمه على التصدي للتدخل التركي في ليبيا.
جاء ذلك خلال تفقد حفتر للوحدات العسكرية ضمن "خطط التعبئة لمواجهة الغزو التركي"، بحسب ما نقلته "العربية".
وقال حفتر في كلمة أمام إحدى وحدات الجيش: "الأتراك بقوا في ليبيا 300 عامًا، لم ير منهم الليبيون سوى الشر".
وأضاف: "الليبيون سيقفون بالمرصاد لكل مستعمر"، مشدداً على أن "طرد" المستعمرين "هو الهدف الأساسي". وتابع: "لا نقبل أن نُستعمر مرة ثانية.. ويكفي ما حصل لنا في السابق".
وأكد حفتر أن الجيش "سيلقّن المرتزقة" الذين ترسلهم تركيا للقتال إلى جانب قوات الوفاق درسًا، وسيبعث برسالة "لمن يراقب من بعيد ويعتقدنا لقمة سهلة"، حسب تعبيره.
يأتي هذا بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا للقتال في ليبيا وصل إلى نحو 17 ألف مرتزق، بينهم 350 طفلاً دون سن 18 عامًا.

خليفة حفتر ليبيا الغزو التركي الوحدات العسكرية

الخبر التالى:

إيطاليا تنوي طرد المهاجرين الذين وصلوا منذ بداية جائحة كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94316

    عدد المصابين

  • 41137

    عدد المتعافين

  • 4834

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 17706580

    عدد المصابين

  • 11070439

    عدد المتعافين

  • 681090

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض قياسي.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم السبت