حفتر: الليبيون لم يروا من الأتراك سوى الشر ولن نُستعمر مرة ثانية

جدد قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، مساء السبت، عزمه على التصدي للتدخل التركي في ليبيا.

جاء ذلك خلال تفقد حفتر للوحدات العسكرية ضمن "خطط التعبئة لمواجهة الغزو التركي"، بحسب ما نقلته "العربية".

وقال حفتر في كلمة أمام إحدى وحدات الجيش: "الأتراك بقوا في ليبيا 300 عامًا، لم ير منهم الليبيون سوى الشر".

وأضاف: "الليبيون سيقفون بالمرصاد لكل مستعمر"، مشدداً على أن "طرد" المستعمرين "هو الهدف الأساسي". وتابع: "لا نقبل أن نُستعمر مرة ثانية.. ويكفي ما حصل لنا في السابق".

وأكد حفتر أن الجيش "سيلقّن المرتزقة" الذين ترسلهم تركيا للقتال إلى جانب قوات الوفاق درسًا، وسيبعث برسالة "لمن يراقب من بعيد ويعتقدنا لقمة سهلة"، حسب تعبيره.

يأتي هذا بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا للقتال في ليبيا وصل إلى نحو 17 ألف مرتزق، بينهم 350 طفلاً دون سن 18 عامًا.