هزة أرضية بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر تضرب جزيرة مينداناو الفلبينية

مانيلا - أ ش أ

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم السبت، بأن هزة أرضية بلغت قوتها 6.4 درجات على مقياس ريختر، ضربت جزيرة مينداناو الفلبينية.

وذكر المركز - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الهزة وقعت على عمق 473 كيلومترا، فيما لم ترد أي معلومات عن وقوع ضحايا بشرية أو دمار كما لم يصدر أي تحذير بشأن احتمال موجات تسونامي في المنطقة إثر الهزة.