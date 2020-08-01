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هزة أرضية بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر تضرب جزيرة مينداناو الفلبينية

10:05 م السبت 01 أغسطس 2020
هزة أرضية بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر تضرب جزيرة مينداناو الفلبينية

هزة أرضية

مانيلا - أ ش أ

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم السبت، بأن هزة أرضية بلغت قوتها 6.4 درجات على مقياس ريختر، ضربت جزيرة مينداناو الفلبينية.

وذكر المركز - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الهزة وقعت على عمق 473 كيلومترا، فيما لم ترد أي معلومات عن وقوع ضحايا بشرية أو دمار كما لم يصدر أي تحذير بشأن احتمال موجات تسونامي في المنطقة إثر الهزة.

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هزة أرضية مركز رصد الزلازل الأوروبي مقياس ريختر

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