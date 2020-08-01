هزة أرضية بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر تضرب جزيرة مينداناو الفلبينية
مانيلا - أ ش أ
أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم السبت، بأن هزة أرضية بلغت قوتها 6.4 درجات على مقياس ريختر، ضربت جزيرة مينداناو الفلبينية.
وذكر المركز - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الهزة وقعت على عمق 473 كيلومترا، فيما لم ترد أي معلومات عن وقوع ضحايا بشرية أو دمار كما لم يصدر أي تحذير بشأن احتمال موجات تسونامي في المنطقة إثر الهزة.
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