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بعد تهديد ترامب.. تيك توك يتخلى عن حصته بأمريكا

09:58 م السبت 01 أغسطس 2020
بعد تهديد ترامب.. تيك توك يتخلى عن حصته بأمريكا

تيك توك

(وكالات):

قال شخصان مطلعان، اليوم السبت، إن شركة بايت دانس الصينية وافقت على التخلي عن عملياتها الأمريكية بالكامل، فيما يتعلق بتطبيق تيك توك في محاولة لإنقاذ صفقة مع البيت الأبيض، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الجمعة إنه قرر حظر هذا التطبيق.

وقال مسؤولون أمريكيون إن تطبيق تيك توك الواقع تحت مظلة صينية يشكل خطرا على الولايات المتحدة بسبب البيانات الشخصية التي يتعامل معها. وسيمثل تنازل بايت دانس اختبارا يكشف ما إذا كان تهديد ترامب بحظر تيك توك هو تكتيك تفاوضي أو ما إذا كان عازما على اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذا التطبيق من وسائل التواصل الاجتماعي، الذي لديه ما يصل إلى 80 مليون مستخدم نشط يوميا في الولايات المتحدة.

تيك توك ترامب أمريكا

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