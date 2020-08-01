أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأضحى أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة

تحطم طائرة محملة بشحنة مخدرات قيمتها 58 مليون دولار في بابوا غينيا الجديدة

09:26 م السبت 01 أغسطس 2020
تحطم طائرة محملة بشحنة مخدرات قيمتها 58 مليون دولار في بابوا غينيا الجديدة

أرشيفية

بورت مورسبي - أ ش أ

أعلنت الشرطة في بابوا غينيا الجديدة تحطم طائرة محملة بشحنة مخدرات قياسية تقدر قيمتها بـ 58 مليون دولار.

وقال قائد الشرطة المحلية ديفيد مانينج - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت- إن "الطائرة التي تحطمت في منطقة "بابالياليا" بالقرب من العاصمة بورت مورسبي، كانت متجهة إلى أستراليا، وعلى متنها 750 كجم من الكوكايين وهي الأكبر في تاريخ البلاد".

وأوضح مانينج أنه تم اعتقال الطيار، وهو أسترالي الجنسية، ووجهت إليه تهمة عبور الحدود بصورة غير شرعية، مضيفا: "أن سلطات بابوا غينيا الجديدة تعمل مع الشرطة الأسترالية على تحديد مصدر المخدرات وأعوان المهربين في البلدين".

هذا المحتوى من

شحنة مخدرات مخدر الكوكايين بابوا غينيا الجديدة أستراليا

الخبر التالى:

تركيا تمنع دخول فريق طبي تابع للجيش الإيطالي إلى مدينة مصراتة الليبية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94078

    عدد المصابين

  • 39638

    عدد المتعافين

  • 4805

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 17706580

    عدد المصابين

  • 11070439

    عدد المتعافين

  • 681090

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان