تحطم طائرة محملة بشحنة مخدرات قيمتها 58 مليون دولار في بابوا غينيا الجديدة
بورت مورسبي - أ ش أ
أعلنت الشرطة في بابوا غينيا الجديدة تحطم طائرة محملة بشحنة مخدرات قياسية تقدر قيمتها بـ 58 مليون دولار.
وقال قائد الشرطة المحلية ديفيد مانينج - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت- إن "الطائرة التي تحطمت في منطقة "بابالياليا" بالقرب من العاصمة بورت مورسبي، كانت متجهة إلى أستراليا، وعلى متنها 750 كجم من الكوكايين وهي الأكبر في تاريخ البلاد".
وأوضح مانينج أنه تم اعتقال الطيار، وهو أسترالي الجنسية، ووجهت إليه تهمة عبور الحدود بصورة غير شرعية، مضيفا: "أن سلطات بابوا غينيا الجديدة تعمل مع الشرطة الأسترالية على تحديد مصدر المخدرات وأعوان المهربين في البلدين".
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