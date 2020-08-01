أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأضحى أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة

البيت الأبيض يهاجم "تويتر" بسبب موقفه إزاء تغريدة خامنئي

07:13 م السبت 01 أغسطس 2020
البيت الأبيض يهاجم "تويتر" بسبب موقفه إزاء تغريدة خامنئي

البيت الأبيض

(وكالات):

وجه البيت الأبيض انتقادات شديدة لموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي على خلفية موقف إدارته إزاء التغريدة التي دعا فيها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إلى "تدمير النظام الصهيوني".

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكنانى أمس الجمعة سياسة "تويتر" الذي قررت إدارته عدم اتخاذ أي إجراءات تجاه التغريدة التي نشرها خامنئي في مارس بأنها "فظيعة"، بحسب "روسيا اليوم".

وقارنت المتحدثة بين موقف "تويتر" إزاء تغريدة خامنئي والإجراءات التي اتخذها الموقع في الآونة الأخيرة ضد عدد من تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتابعت: "أعتقد أن هذه القضية تدعو للاستيقاظ وتظهر لكم الموقف الذي تتخذه شركات التواصل الاجتماعي هذه.. هذا الأمر فظيع ويؤكد انحيازها الساحق والمسبب للعمى ضد المحافظين وهذا الرئيس".

وقررت إدارة "تويتر" أن تغريدة خامنئي لا تتناقض مع قواعد الموقع، وأن الدعوة إلى "تغيير النظام الصهيوني" التي جاءت فيها ليست سوى قعقعة سياسية خارجية.

البيت الأبيض تويتر علي خامنئي النظام الصهيوني

الخبر التالى:

الجيش الروسي: القوات الخاصة ستحصل على عربات ومدرعات قتالية متطورة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94078

    عدد المصابين

  • 39638

    عدد المتعافين

  • 4805

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 17706580

    عدد المصابين

  • 11070439

    عدد المتعافين

  • 681090

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان