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البرلمان العربي: تشغيل المحطة النووية الإماراتية أبلغ رد على تهديدات تركيا

06:32 م السبت 01 أغسطس 2020
البرلمان العربي: تشغيل المحطة النووية الإماراتية أبلغ رد على تهديدات تركيا

الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي

القاهرة - أ ش أ

أشاد الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، رئيس البرلمان العربي، بإعلان دولة الإمارات العربية المتحدة بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية، واعتبره إنجازاً نوعياً جديدًا يضاف إلى سجل إنجازاتها، ويجسد الحلم العربي المنشود لتكون هذه الأمة صاحبة ريادة وتفوق وتميز في جميع المجالات التي تخدم الإنسانية.

وهنأ رئيس البرلمان العربي - في بيان له اليوم السبت - دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، رئيساً وحكومة وبرلمانًا وشعباً، بإعلان نجاح تشغيل أول مفاعل سلمى لتوليد الطاقة النووية سلمياً . وقال "نبارك هذا الإنجاز النوعي لدخول الدول العربية مسار الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية"

وأضاف رئيس البرلمان العربي "إن إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم نجاح تشغيل أول مفاعل سلمي لتوليد الطاقة النووية، هو أبلغ ردّ على التهديدات العدوانية التي أطلقها وزير الدفاع التركي ضد دولة الإمارات العربية المتحدة"، مؤكدًا تضامن البرلمان العربي ووقوفه مع دولة الإمارات العربية المتحدة ضد أي تهديدات تمس سيادتها وأمنها واستقرارها.

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Asha
مشعل بن فهم السُّلمي البرلمان العربي تركيا المحطة النووية الإماراتية

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