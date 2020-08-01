السعودية: لم يتم تسجيل أي إصابة بكورونا بين صفوف الحجاج
منى - أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف الحجاج أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة.
وأشارت الوزارة -في بيان- إلى أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، ولم تُسجل أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة في حج هذا العام.
كان حجاج بيت الله الحرام قد شرعوا - في وقت سابق اليوم - في رمي الجمرات بمشعر منى، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيًا واتباعًا للرسول المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة.
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