الجيش الليبي: سنستهدف أي تقدم عسكري تركي في البلاد

ليبيا - (أ ش أ)

اتهم مدير التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، اليوم السبت، حكومة الوفاق وتركيا بالتصعيد في البلاد، مشددًا على أن الجيش سيستهدف أي تقدم عسكري تركي.

وأكد المحجوب، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" الإخبارية، على التزام الجيش بمبادرة القاهرة والدعوات الأممية لوقف إطلاق النار، مضيفًا: "نراقب الجبهات لرصد أي تحرك عسكري تركي وسنرد على أي تحرك عسكري تركي في ليبيا".

وشدد على أن الجيش لا يريد التصعيد لكنه سيرد على أي هجوم، مؤكدا أن كل الأهداف العسكرية مشروعة في حال أي تصعيد.

وقال: "إن العدو التركي يستخدم الجو والبر والبحر في ليبيا، كما أن الأتراك يواصلون استقدام المرتزقة إلى ليبيا".

ولفت إلى أن تركيا تواجه مشاكل عدة بسبب تورطها في أكثر من منطقة، موضحا في الوقت نفسه أن دعوة الجيش للسفن والطائرات التي تدخل المجال الليبي للتنسيق مع الجيش هو "لضمان سلامتها خوفا من حدوث أي خطأ".

وكانت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، قد حذرت -في وقت سابق- السفن والطائرات من الاقتراب من ليبيا دون التنسيق معها.

ويأتي هذا التحذير في وقت تستمر فيه الطائرات والسفن التركية في نقل المرتزقة والأسلحة إلى ميليشيات حكومة الوفاق في خرق واضح لقرار حظر السلاح إلى ليبيا.