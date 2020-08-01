مصرع وإصابة 67 شخصًا تناولوا خمور سامة في الهند

نيودلهي - (د ب ا)

ارتفعت حصيلة ضحايا تناول خمور سامة، في ولاية البنجاب بشمال الهند إلى 67 شخصًا، اليوم السبت، وذلك بعدما بدأت الشرطة في التحقيق في الحادثة.

وكان القرويون، ومعظم من المزارعين والعمال فقراء، قد أصيبوا بالإعياء عقب تناول الخمور في ثلاث مقاطعات الأربعاء الماضي. وجرى تسجيل أول حالات وفاة بتناول الخمور في وقت لاحق من اليوم.

وقد توفى 21 شخصا بحلول أمس الجمعة و 46 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المسؤول كولوانت سينج، إن 47 شخصا توفوا في منطقة تران تاران حتى الآن. وأفادت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن 20 شخصا آخرين توفوا في منطقتي أمريتسار وباتالا.

وأضاف سينج" الأطباء قالوا إنهم توفوا نتيجة التسمم، وأن الضحايا تناولوا خمورا سامة، ولكن مازلنا ننتظر اختبارات التشريح لتحديد سبب الوفاة ".

وجرى إلقاء القبض على 12 شخصا بينهم مالك وحدات تخمير محلية ومهربين على صلة بهذه التجارة، وذلك بعدما بدأت الشرطة حملة لاستهدافهم وأمرت السلطات بفتح تحقيق في الواقعة.

ويشار إلى أن تجارة الخمور غير القانونية تنتعش في الهند لأنها أرخص من الخمور المصنعة تجاريا.