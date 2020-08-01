الكويت: ‏منع الطيران التجاري مع بعض الدول يخضع لمراجعات مستمرة

الكويت - (أ ش أ)

أكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم ‏الحكومة الكويتية طارق المزرم، أن قرار منع الطيران التجاري من وإلى بعض الدول، يخضع لمراجعات مستمرة من قبل الجهات الحكومية.

وأوضح المزرم، في تدوينة على الصفحة الرسمية لمركز التواصل الحكومي الكويتي، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم السبت، أن القائمة التي ضمت 31 دولة متغيرة، وفقًا لتطورات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عالميًا.

وقال إن وزارة الصحة الكويتية تنصح بالتريث في السفر في الوقت الراهن مع عودة حركة الطيران التجاري، إلا للحالات الضرورية والقصوى، خاصة وأن معظم الدول سياساتها لاستقبال المسافرين أو مغادرتهم متغيرة، ولا يمكن التنبؤ بها.

وشدد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، على عدم استثناء القادمين من أي دولة إلى الكويت من فحص فيروس كورونا المستجد (PCR)، مؤكدًا أنه إلزامي، وفق الاشتراطات الصحية.

كانت الإدارة العامة الطيران المدني الكويتية، أعلنت في وقت سابق اليوم، حظر الطيران التجاري إلى ومن 31 دولة، مشيرة إلى أن ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).