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الدفاع الروسية: رصد 6 انتهاكات للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

01:09 م السبت 01 أغسطس 2020
الدفاع الروسية: رصد 6 انتهاكات للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

وزارة الدفاع الروسية

روسيا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية المشتركة في سوريا، رصد 6 انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الماضية، وقعت في محافظة اللاذقية، ومحافظة إدلب.

وأفاد بيان للدفاع الروسية اليوم السبت، بأن المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين لم ينفذ أي أعمال إنسانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

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