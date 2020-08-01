استمرار التظاهرات في شرق روسيا بسبب احتجاز حاكم سابق

موسكو - (د ب أ)

تحدى آلاف المتظاهرين الأمطار في مدينة خاباروفسك بشرق روسيا، للتظاهر ضد احتجاز الحاكم السابق لليوم الرابع على التوالي، اليوم السبت.

وفي اليوم الثاني والعشرين من الحركة الاحتجاجية المطالبة بالإفراج عن سيرجي فورجال، المحتجز في موسكو، تحدثت السلطات عن مشاركة 3500 متظاهر وهو أقل بشكل كبير عن عطلات نهاية الأسبوع السابقة.

رفع المتظاهرون صور السياسي المحتجز ورددوا هتافات قائلين "نحن سيرجي فورجال"، "فورجال هو خيارنا" و"الحرية".

وجرى احتجاز فورجال وتم عزله من منصبه لأنه دبر جرائم قتل،بحسب مزاعم.

وبدأت الاحتجاجات بالتحول من المطالب بالحرية لفورجال إلى مطالب بتنحي بوتين، بين القليل من الأمثلة على التظاهرات المناهضة للرئيس بوتين على مدار عشرين عاما منذ توليه مقاليد الحكم.

ويقول الكرملين أن الدليل ضد فورجال دامغ ولكن المتظاهرين يقولون إنه تم تلفيق أشياء لفورجال وأنه تم استهدافه لأنه ينتقد الكرملين. وفاز فورجال بمنصبه في 2018 بالتغلب على مرشح موالي للكرملين.

يشار إلى أن المظاهرات غير مسموح بها في روسيا جراء جائحة فيروس كورونا.