كورونا في العالم: 17.6 مليون إصابة ووفاة 679 ألفا و487 حالة
عواصم العالم - (د ب أ)
وصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم إلى 17 مليونا و594 ألفا و541 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف تقريبًا، حسب التوقيت العالمي الموحد "يو تي سي" وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأظهرت البيانات أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد أودى بحياة 679 ألفا و487 شخصًا.
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