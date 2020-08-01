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فلسطين تسجل 323 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

11:47 ص السبت 01 أغسطس 2020
فلسطين تسجل 323 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

فيروس كورونا في فلسطين

فلسطين - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 323 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، و247 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في حين لم تسجل حالات وفاة جديدة.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء فلسطين "وفا" اليوم السبت، أن محافظة القدس سجلت 18 إصابة جديدة، والخليل 219 إصابة، ورام الله والبيرة 28 إصابة، وطولكرم 3 إصابات، وبيت لحم إصابة، وجنين 4 إصابات، ونابلس 5 إصابات، فيما سجلت في محافظة أريحا والأغوار 41 إصابة، وقلقيلية 2، وقطاع غزة 2.

وأضافت أن محافظة الخليل سجلت 238 حالة تعاف جديدة، وجنين 7 حالات، وطولكرم حالتان، مضيفة أن 14 مريضا يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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