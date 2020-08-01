ترامب: القوات الفيدرالية ستبقى في بورتلاند حتى تطهيرها من مثيري الشغب

نيويورك - (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة على "تويتر" إن عناصر الشرطة الفيدرالية سيبقون في مدينة بورتلاند بولاية أوريجون إلى أن ينتهي مسؤولو إنفاذ القانون المحليون من "تطهيرها من الفوضويين ومثيري الشغب".

وكتب الرئيس في تغريدة في وقت متأخر من مساء الجمعة، أن "الأمن الوطني لن يغادر بورتلاند حتى تتمكن الشرطة المحلية من تطهيرها من الفوضويين ومثيري الشغب بشكل كامل".

ومنذ وصول عناصر الشرطة الفيدرالية إلى بورتلاند، تصاعد التوتر في التظاهرات المناهضة للعنصرية التي يجري تنظيمها منذ شهرين، وأصبحت الصدامات أمرًا اعتياديًاً كل ليلة في محيط المحكمة الفيدرالية.

وأعلنت كيت براون الحاكمة الديمقراطية لولاية أوريجون (شمال غرب الولايات المتحدة) أن الحكومة الفيدرالية وافقت على طلبها سحب عناصر شرطتها، موضحة أن هذه العملية ستبدأ الخميس 30 يوليو، بدون تحديد موعد نهائي.

وأثارت وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض في 25 مايو تظاهرات كبيرة في الولايات المتحدة ضد العنصرية. وقد تراجعت بشكل كبير، لكنها لم تتوقف بالكامل في بعض المناطق، كما بورتلاند التي تعدّ يسارية.