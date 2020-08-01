أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأضحى أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة

ترامب: القوات الفيدرالية ستبقى في بورتلاند حتى تطهيرها من مثيري الشغب

10:56 ص السبت 01 أغسطس 2020
ترامب: القوات الفيدرالية ستبقى في بورتلاند حتى تطهيرها من مثيري الشغب

عناصر من الشرطة الفدرالية في بورتلاند

نيويورك - (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة على "تويتر" إن عناصر الشرطة الفيدرالية سيبقون في مدينة بورتلاند بولاية أوريجون إلى أن ينتهي مسؤولو إنفاذ القانون المحليون من "تطهيرها من الفوضويين ومثيري الشغب".

وكتب الرئيس في تغريدة في وقت متأخر من مساء الجمعة، أن "الأمن الوطني لن يغادر بورتلاند حتى تتمكن الشرطة المحلية من تطهيرها من الفوضويين ومثيري الشغب بشكل كامل".

ومنذ وصول عناصر الشرطة الفيدرالية إلى بورتلاند، تصاعد التوتر في التظاهرات المناهضة للعنصرية التي يجري تنظيمها منذ شهرين، وأصبحت الصدامات أمرًا اعتياديًاً كل ليلة في محيط المحكمة الفيدرالية.

وأعلنت كيت براون الحاكمة الديمقراطية لولاية أوريجون (شمال غرب الولايات المتحدة) أن الحكومة الفيدرالية وافقت على طلبها سحب عناصر شرطتها، موضحة أن هذه العملية ستبدأ الخميس 30 يوليو، بدون تحديد موعد نهائي.

وأثارت وفاة الأمريكي الأسود جورج فلويد اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض في 25 مايو تظاهرات كبيرة في الولايات المتحدة ضد العنصرية. وقد تراجعت بشكل كبير، لكنها لم تتوقف بالكامل في بعض المناطق، كما بورتلاند التي تعدّ يسارية.

هذا المحتوى من

ترامب القوات الفيدرالية بورتلاند مثيري الشغب

الخبر التالى:

خوفًا من عمليّات التجسّس.. ترامب يعلن حظر تطبيق "تيك توك" في أمريكا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 93757

    عدد المصابين

  • 38236

    عدد المتعافين

  • 4774

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 17201277

    عدد المصابين

  • 10716271

    عدد المتعافين

  • 670454

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"تفعيل قانون التصالح".. الحكومة تزيل "دور ونصف" مخالف بالتجمع الخامس (صور)