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طائرة تركية تقصف قرية بشمال العراق

10:23 ص السبت 01 أغسطس 2020
طائرة تركية تقصف قرية بشمال العراق

طائرة حربية تركية

العراق - (أ ش أ)

قال مدير ناحية مانكيشك العراقة مشتاق عصمت، أن طائرة عسكرية تابعة للجيش التركي قصف قرية كربلي في ناحية شمال محافظة دهوك، في إطار عمليات أنقرة العسكرية المستمرة في إقليم كردستان العراق.

وأضاف، في تصريحات ،أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم السبت، أن طائرة تركية شنت مساء الجمعة، غارات على نهر شيفكي بقرية كربلي"، مشيرا إلى أنه "لم يعرف بعد حجم الخسائر الناجمة عن القصف، بسبب تعذر الذهاب إلى القرية ومعاينة الأضرار".

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طائرة حربية تركية العراق إقليم كردستان

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