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الأرجنتين تمدد الإغلاق حتى 16 أغسطس للحد من تفشي "كورونا"

01:22 ص السبت 01 أغسطس 2020
الأرجنتين تمدد الإغلاق حتى 16 أغسطس للحد من تفشي "كورونا"

أرشيفية

بوينس آيرس- (د ب أ):
مددت الأرجنتين، يوم الجمعة، إغلاقًا صارمًا في منطقة العاصمة بوينس آيرس حتى 16 أغسطس للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية "تيلام".

وقال الرئيس البرتو فرنانديز إن فيروس كورونا المستجد "بعيد عن الاحتواء" وينتشر في كل مكان في العاصمة وحولها.

وسجلت الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية أكثر من 185 ألف إصابة بفيروس كورونا فضلا عن أكثر من 3400 حالة وفاة.

وقال فرنانديز إن "اللقاءات الاجتماعية" محظورة وإن من ينتهكون الحجر الصحي سيواجهون عقوبات.

وكانت الأرجنتين، ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، تواجه أزمة عميقة بالفعل حتى قبل تفشي وباء كورونا.

الأرجنتين فيروس كورونا الإغلاق الصحي

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