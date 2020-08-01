أمريكا تعتقل شابا مدبرا لعملية اختراق ضخمة لموقع تويتر

واشنطن - (د ب أ):

ألقت السلطات الأمريكية القبض على شاب، 17 عاما، في فلوريدا، متهمة إياه بأنه "العقل المدبر" لعملية اختراق ضخمة لحسابات شهيرة على تويتر، وخداع حقق له أكثر من 100 ألف دولار في غضون ساعات.

وقال أندرو وارن مدعي هيلزبره في مؤتمر صحفي من فلوريدا اليوم الجمعة حيث تم اعتقال المشتبه به إنه " لم ليس شابا عاديا وهو يبلغ من العمر 17 عاما"، مضيفا أن الهجوم كان "هجوما معقدا للغاية".

وقال وارن إن المتهم الأساسي، 17 عاما، يواجه 30 تهمة جنائية، بما في ذلك الاحتيال المنظم وسرقة هويات وقرصنة. ويمكن أن يتم اتهامه في فلوريدا كشخص بالغ في بعض الجرائم المالية.

وأعلن مدعون أيضا بوزارة العدل أن شخصين آخرين، يبلغان من العمر 19 و22 عامًا، متهمان بالتورط في عملية الاختراق.

وتم اتهام الشاب الأصغر، حيث يعيش في بريطانيا، بتهم التآمر، بينما تقول مزاعم إن الثاني ساعد في التحريض على عملية الاختراق.

واستهدفت العملية شخصيات مؤثرة مثل الرئيس السابق باراك أوباما، والشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت بيل جيتس، ومؤسس تيسلا إيلون ماسك والمرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، ورئيس شركة أمازون جيف بيزوس، عبر نشر رسالة احتيال لعملة بيتكوين الرقمية.