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الحجاج يستعدون لأول أيام العيد دون تسجيل أي إصابات بكورونا

12:18 ص السبت 01 أغسطس 2020
الحجاج يستعدون لأول أيام العيد دون تسجيل أي إصابات بكورونا

مناسك الحج

أكمل حجاج بيت الله الحرام، أمس الخميس، النفرة من صعيد عرفات على أفواج وفق البروتوكولات الصحية، متوجهين إلى مشعر المزدلفة لقضاء ليلتهم استعدادا ليوم النحر أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وأعلنت وزارة الصحة السعودية نجاح خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، وفق الإجراءات الوقائية المقررة، وفق سكاي نيوز.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم يتم تسجيل أي أمراض، أو إصابات بفيروس كورونا.
وأكدت الوزارة أن منظومة متكاملة من المرافق الصحية منتشرة في المشاعر المقدسة للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن والقائمين على خدمتهم، مشيرة إلى أن الخطة الصحية تجري وفق ما هو مخطط له بما في ذلك متابعة تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية.

مناسك الحج حجاج بيت الله الحرام عيد الأضحى الإجراءات الوقائية فيروس كورونا

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