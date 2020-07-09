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سفير مصر بالرياض يُسلم رئيس الحكومة اليمنية دعوة لزيارة القاهرة

09:27 م الخميس 09 يوليه 2020
سفير مصر بالرياض يُسلم رئيس الحكومة اليمنية دعوة لزيارة القاهرة

السفير أحمد فاروق

القاهرة - (أ ش أ):

عقد السفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية والمعتمد لدى الجمهورية اليمنية، مباحثات مع الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء اليمني، وسلمه خلال اللقاء رسالة خطية من السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، جدد فيها التأكيد على اهتمام مصر باليمن ودعمها للأشقاء هناك.

وتضمنت الرسالة دعوة رئيس الوزراء اليمني لزيارة القاهرة في أقرب فرصة للتباحث والتشاور حول أفضل السبل لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

يأتي ذلك في إطار الدور المصري الداعم للأشقاء في الجمهورية اليمنية.

ومن جانبه، عبر رئيس الوزراء اليمني عن اعتزازه بالدور المصري الداعم لليمن، وتطلعه لإتمام الزيارة بما يُعزز العلاقات الأخوية بين البلدين.

كما التقى السفير أحمد فاروق بالشيخ/ سلطان البركاني، رئيس البرلمان اليمني، حيث جرى خلال اللقاء استعراض الجهود الجارية لتنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، باعتباره المظلة السياسية والقانونية المعنية بإنهاء الوضع الحالي.

وعبّر رئيس البرلمان اليمني عن خالص تقديره للدور المصري تجاه اليمن، فضلاً عن تثمينه للرعاية والدعم الذي تحظى به الجالية اليمنية المقيمة في مصر من جانب الحكومة المصرية.

والتقى السفير فاروق أيضًا بالسفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، حيث شهد اللقاء استعراض الرؤى إزاء تطورات الأوضاع في اليمن، وعكست المقابلة توافقًا بين البلدين بخصوص كيفية حل الأزمة اليمنية وحتمية وقف التدخلات الإقليمية والأجنبية في اليمن، ومحورية اتفاق الرياض في حل الأزمة اليمنية، بشكل يحفظ وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

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