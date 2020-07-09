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المرصد السوري: تركيا تواصل إرسال مقاتلي الفصائل السورية إلى ليبيا

09:11 م الخميس 09 يوليه 2020
المرصد السوري: تركيا تواصل إرسال مقاتلي الفصائل السورية إلى ليبيا

رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان

دمشق - (أ ش أ):
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بإرسال تركيا دفعات جديدة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لها إلى ليبيا.
وقال المرصد في بيان له أوردته قناة " سكاي نيوز" مساء اليوم الخميس، إنه رصد عودة دفعة جديدة من "مرتزقة الحكومة التركية" إلى الأراضي السورية قادمين من ليبيا، بعد انتهاء عقودهم.

في المقابل، قامت أنقرة بإرسال دفعات جديدة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لها إلى ليبيا، للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب حكومة طرابلس ضد الجيش الوطني الليبي.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن عدد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ارتفع إلى نحو 15800 من الجنسية السورية، عاد منهم نحو 5600 إلى سوريا .

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