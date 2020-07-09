البحرين تسجل 3 وفيات و610 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

المنامة - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الخميس، تسجيل ثلاث وفيات بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد - 19"، ليرتفع الإجمالي إلى 1010 حالات وفاة، وتسجيل 610 إصابات جديدة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية - في بيان على صفحتها الرسمية على "تويتر" - أن حالات الوفاة تعود لأشخاص كانوا قد أصيبوا بالفيروس، وأن الإصابات الجديدة من بينها 339 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 265 حالة لمخالطين لمصابين وست حالات قادمة من الخارج.

وأوضحت الوزارة أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 26073 حتى الآن بعد تسجيل 503 حالات شفاء جديدة.