ملك الأردن يبحث هاتفيًا مع وزير الخارجية الأمريكي جهود احتواء وباء "كورونا"
عمان - (أ ش أ):
بحث الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجهود الثنائية والدولية لاحتواء وباء "كورونا"، وأهمية مواصلة التعاون للتصدي لآثار الوباء الاقتصادية والإنسانية.
وبحث الملك - بحسب بيان، نشرته وكالة أنباء الأردن /بترا/ اليوم - مجمل قضايا المنطقة، مؤكدًا على مواقف الأردن الثابتة حيالها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وتناول الاتصال علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، معربًا عن شكره للدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن.
من جانبه، عبر وزير الخارجية الأمريكي، خلال الاتصال، عن تقديره للمملكة على وقوفها إلى جانب بلاده في مجابهة وباء "كورونا".
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