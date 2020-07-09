الإمارات: رحيل نائب حاكم إمارة الشارقة

الشارقة (الإمارات) - (د ب أ):

أعلنت الإمارات رحيل الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم إمارة الشارقة الذي وافته المنية اليوم الخميس في المملكة المتحدة .

وتقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من وقت وصول جثمان الراحل والصلاة عليه.