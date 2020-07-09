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الإمارات: رحيل نائب حاكم إمارة الشارقة

06:46 م الخميس 09 يوليه 2020
الإمارات: رحيل نائب حاكم إمارة الشارقة

الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي

الشارقة (الإمارات) - (د ب أ):

أعلنت الإمارات رحيل الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم إمارة الشارقة الذي وافته المنية اليوم الخميس في المملكة المتحدة .

وتقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من وقت وصول جثمان الراحل والصلاة عليه.

أحمد بن سلطان القاسمي إمارة الشارقة الإمارات

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