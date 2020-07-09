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رئيس وزراء السودان: التعديل الوزاري هدفه تطوير الأداء وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية

06:37 م الخميس 09 يوليه 2020
رئيس وزراء السودان: التعديل الوزاري هدفه تطوير الأداء وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية

عبد الله حمدوك

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أن قرار التعديل الوزاري، اتخذه بعد تقييم شامل ودقيق لأداء الجهاز التنفيذي، وسعيا نحو تطوير الأداء وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية والاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.

وأعلن مجلس الوزراء السوداني، اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، قبل استقالة 6 وزراء، بينهم وزيرا الخارجية أسماء عبد الله والمالية الدكتور إبراهيم البدوي، فيما أعفى وزير الصحة الدكتور أكرم التوم.

وقال حمدوك، في تصريح على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الأمانة التي حملها الشعب لحكومة الفترة الانتقالية، تلزمنا بالاستماع والإنصات إلى صوت الشارع ومطالب الثوار.

وأعرب عن شكره وتقديره للوزراء الذين تصدوا لمسئولية كبيرة، لافتًا إلى أنهم لعبوا أدواراً مهمة وكبيرة في محاولة لإصلاح تركة الفساد وسوء الإدارة التي خلفها النظام المخلوع.

وأضاف أن التقييم الدقيق والصارم لأدائنا وأداء كافة من حمل الأمانة في هياكل السلطة الانتقالية واجب وضروري، وأن هذا التقييم سيستمر وسيتواصل حرصًا على تطوير ما يُقدم خدمة للشعب السوداني، وتحقيق أهداف الثورة، مشددًا على أنه لا يمكن القبول بالرجوع إلى الوراء.

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