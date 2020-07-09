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تونس: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

06:28 م الخميس 09 يوليه 2020
تونس: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد

فيروس كورونا في تونس

تونس - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الخميس، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين إلي 1231 حالة مؤكدة.
وذكرت الصحة التونسية، في بيان أودرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه بعد إجراء 1131 تحليلاً مخبريًا من بينها 23 تحليلاً في إطار متابعة المرضى السابقين، ثبت تسجيل 12 تحليلاً إيجابيًا من بينها 10 حالات إصابة جديدة وافدة و2 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات المتعافية بلغ 1055 حالة شفاء، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة بلغ 50 حالة.

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تونس وزارة الصحة التونسية فيروس كورونا إفريقيا

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